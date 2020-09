"Ich hatte Angst": Reese Witherspoon spricht über Schwangerschaft

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (44) hatte als junge Mutter ähnliche Sorgen wie viele andere Eltern. "Ich wurde schwanger, als ich 22 war, und ich wusste nicht, wie man Arbeit und Mutterschaft in Einklang bringt", sagte Witherspoon in einem Interview in der "Drew Barrymore Show" am Dienstag (Ortszeit). "Um ganz ehrlich zu sein - ich hatte Angst."