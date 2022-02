Rebel Wilson: Angeblicher Stalker macht ihr das Leben zur Hölle

Rebel Wilson: Mann behauptet, er habe einen Sohn mit ihr

Im Brief des Mannes würde wohl fälschlicherweise geschrieben worden sein, dass er und die Schauspielerin einander 2001 in einem Club kennenlernten, sich unterhielten, küssten. Außerdem deutete der angebliche Stalker weiters in seiner Notiz an, zwischen den beiden sei es auch zu mehr gekommen. "Wir beide wissen, was danach passierte", zitierte Wilson eine Zeile. Zu den Behauptungen des Mannes über sein angebliches Treffen mit der Komikerin, gab sie an, das wäre nie geschehen. Sie denkt, der Mann hätte "Wahnvorstellungen" und dass er "in seinem Kopf eine fiktive Geschichte einer Beziehung erstellt hat, die er hatte und weiterhin haben will“.

Unter den Geschenken, die an ihrer Tür hinterlassen wurden, befand sich wohl auch ein Spielzeugpinguin, auf dem das Wort "Liebe" stand. Seine anhaltende angebliche Belästigung führte dazu, dass Wilson um ihre Sicherheit fürchtete. Sie ging davon aus, dass sein Verhalten nicht aufhören würde, bis ein Gericht eingreift, weshalb sie eine einstweilige Verfügung gegen ihren mutmaßlichen Stalker einreichte und bewilligt bekam. Der Mann müsse nun "100 Meter von Rebel entfernt bleiben und dürfe keinen Kontaktversuch unternehmen“, so der Promi-Nachrichtendienst TMZ.