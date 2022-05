Rebel Wilson: "Bin jetzt glücklich in einer Beziehung"

Hollywoodstar Rebel Wilson ("Pitch Perfect") ist nach eigenen Worten verkuppelt worden. "Ich bin jetzt glücklich in einer Beziehung", sagte die 42-jährige Australierin in dem Podcast "U Up?". Ein Freund habe das erste Treffen eingefädelt. "Er hat uns beide seit mindestens fünf Jahren gekannt und meinte "Ja, ich denke, ihr beiden könntet euch gut verstehen" und das haben wir getan."

Rebel Wilson suchte auf Dating-Apps nach der großen Liebe

Zuvor habe sie sich häufig über Dating-Apps verabredet, sagte Wilson. Dank der Verbindung über "eine vertraute Quelle" habe sie ihrem neuen Freund jedoch schneller näherkommen können: "Dann denkst du: Okay, ich kann diesem Menschen vertrauen, dass er echt ist, und derjenige ist, der er behauptet zu sein - etwas, was du bei den Apps nicht wirklich weißt." Die Schauspielerin hatte das Ende ihrer vorherigen Beziehung Anfang vergangenen Jahres öffentlich gemacht.