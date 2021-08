"Könnte platzen vor Glück": Georgina Fleur soll Mama geworden sein

Es sieht ganz danach aus, als könnte man gratulieren: Georgina Fleur soll Mama geworden sein. Der Reality-Star hat für Gerüchte gesorgt, als er auf Instagram schrieb: "Baby G und ich wünschen Euch eine wundervolle Woche!"

Georgina Fleur bereits Mama?

Auf einem Foto zeigte sich Fleur mit Babybauch, in weißen Dessous und mit XXL-Engelsflügeln. "Wir haben so einiges an Neuigkeiten zu verkünden! Könnte platzen vor Glück", fügte die 31-Jährige hinzu - und heizte damit Spekulationen an, dass sie und der Papa des Kindes, Kubilay Özdemir, möglicherweise bereits Eltern geworden sein könnten.