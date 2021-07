Reagan-Attentäter: So besessen war er von Foster

Wie Radar Online jetzt enthüllte, soll Hickley seiner Angebeteten ein Jahr später auch ein Gedicht mit dem Titel "Bloody Love" - "Blutige Liebe" - gewidmet haben, in dem er andeutete, Foster erstechen zu wollen.

" Jodie is my bloody love…A virgin till she dies…I am still her favorite fan…The one with bloody eyes", soll der Reagan-Attentäter über die Schauspielerin geschrieben haben. "Look here at my bloody knife…I think I’ll stab you first… Deep into your bloody heart…It should quench my thirst."