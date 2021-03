Rassismus-Vorwurf "bleibender Fleck" der britischen Monarchie?

Im Gegenteil: Rassistische Gedankenspiele kamen nach eigenen Worten auch in der eigenen Familie vor. Als sie mit Söhnchen Archie schwanger war, habe es Bedenken gegeben, "wie dunkel seine Haut sein könnte, wenn er geboren wird", sagte Meghan. Während sie alle anderen Fragen offen beantworteten, schwiegen sich die Eheleute hier aber über die Details aus.

Rassismus hinter verschlossenen (Palast-)Türen

Er werde nie sagen, wer mit ihnen darüber gesprochen habe, betonte Harry. Und Meghan sagte, sie wolle sich nicht genauer äußern, weil dies "sehr schädlich" für einige Personen wäre. Es sei aber wohl klar, dass ein dunkelhäutiges Baby ein Problem für den Palast gewesen wäre. Die Mutter der 39-jährigen Amerikanerin ist Schwarz.

Am Tag nach der Ausstrahlung verriet Winfrey in der TV-Sendung "CBS This Morning" aber, dass Harry am Rande des Interviews "sicherstellen wollte, dass ich weiß, dass seine Großmutter und sein Großvater nicht Teil dieser Gespräche waren".

Tennisspielerin Serena Williams äußerte nach der Ausstrahlung demonstrativ ihre Bewunderung für den Mut Meghans. "Ich bin stolz auf dich, dass du so tapfer bist. Ich weiß, es ist nie einfach. Ihr beide seid stark - du und Harry", schrieb die 39-Jährige auf Instagram.