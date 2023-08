Rar gemacht: Was treibt eigentlich "Herr der Ringe"-Star Liv Tyler?

Bereits im Jahr 2015 hatte sich Tyler im Interview mit dem Magazin More offen zu dem Thema geäußert. Damals beschrieb die heute 46-Jährige, dass sie mit 38 Jahren in Hollywood als "Bürgerin zweiter Klasse" behandelt wurde. "Wenn man im Teenageralter oder in den Zwanzigern ist, gibt es eine Fülle an genialen Rollen, die spannend zu spielen sind. Aber in meinem Alter bist du normalerweise entweder die Ehefrau oder die Freundin."

Werbedeals und Aktivismus

Untätig blieb Tyler trotz ihrer Leinwandpause aber nicht. Sie ist eine fleißige Unterstützerin der Organisation UNICEF. Daneben ist Tyler seit 2003 auch fortlaufend als Werbeikone für das Modelabel Givenchy tätig.

Liv Tyler feiert Marvel-Comeback

Im März dieses Jahres wurde bekannt, dass die Schauspielerin 15 Jahre nach ihrer Hauptrolle in "The Incredible Hulk" (2008) ins Marvel-Universum zurückkehrt. Sie wird in "Captain America 4" wieder die Rolle der Wissenschafterin Betty Ross übernehmen.