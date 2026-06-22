Der deutsche Rapper Haftbefehl, mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan, hatte am Samstag, 20. Juni, überraschend seinen Auftritt beim deutschen "Heroes Festival" abgesagt – und zwar kurzfristig. Es war nicht das erste Mal: Schon Anfang Juni cancelte er seinen Auftritt beim World Club Dome in Frankfurt. Fans sorgen sich: Was ist mit dem 40-Jährigen los? Nun meldete sich der Musiker auf Instagram selbst zu Wort und sprach von aktuellen "gesundheitlichen und persönlichen Herausforderungen", die es ihm derzeit unmöglich machen, aufzutreten.

Netflix-Doku raubte ihm Kraft "Meine lieben Leute, viele von euch haben die Doku gesehen und wissen, dass ich seit längerer Zeit mit gesundheitlichen und persönlichen Herausforderungen zu kämpfen habe", schreibt Haftbefehl in seinem öffentlichen Statement. Darüber öffentlich zu sprechen fiele ihm schwer, so der Rapper weiter, aber: "Aktuell bin ich emotional und körperlich nicht in der Verfassung, aufzutreten." Die Zeit nach seiner Netflix-Dokumentation sei anstrengend gewesen und "der ganze Rummel hat mich zusätzlich belastet", so Haftbefehl. Und weiter: "Deshalb brauche ich jetzt Ruhe und Zeit, um mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren und wieder zu Kräften zu kommen." Konkrete Details zu seinem aktuellen Zustand wollte der Musiker nicht nennen, auch wenn sich seine Beschreibungen danach anhören, als wäre er mental und körperlich ausgebrannt. Er versichert: "Ich kämpfe jeden Tag daran, wieder auf die Beine zu kommen, und hoffe, dass ihr Verständnis für meine Situation habt." Zum Abschluss seines Posts bedankt er sich bei seinen Fans für ihre Unterstützung, Geduld und Respekt und unterzeichnete mit "Euer Aykut".

In der Netflix-Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story" gibt der gebürtige Offenbacher intime Einblicke in sein Leben. Dort spricht er über seine schwierige Kindheit und seine massive Drogensucht. Besonders schockierend für Fans war die Schilderung einer Überdosis, bei der der Musiker wiederbelebt werden musste. Wie lange die Auszeit des Rappers dauern wird, ist derzeit unklar.