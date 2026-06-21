Schauspieler Elyas M'Barek verlässt New York und zieht nach München
Es sei "schon immer ein Traum von mir gewesen, einmal in New York zu leben", so Schauspieler Elyas M'Barek im April gegenüber der SZ.
2022 ist er nach New York gegangen, auch weil seine Ehefrau Jessica Riso US-Amerikanerin ist. Dort könne er sich auch ungestört bewegen, müsse nicht alle paar Meter für ein Selfie herhalten.
Doch jetzt kehrt er nach München zurück, wie einem seiner Instagram-Postings zu entnehmen ist. Seine Zeit in New York ist vorbei.
"Alle Sachen sind gepackt und auf dem Weg nach Deutschland. Ich sitze im Flieger und bin dankbar für die letzten Jahre in NYC", postete er da.
"Schön, dass ich in den letzten Tagen nochmal in Ruhe Abschied von dieser großartigen Stadt nehmen konnte. Es war eine ganz besondere Zeit, aber jetzt wird es wieder Zeit für daheim. Minga, ich freu mich sehr auf dich!"
Bereits im April hat er aber schon angekündigt, dass er wieder nach Deutschland möchte. New York sei zwar sehr schön, aber auch sehr teuer. Auch das ständige Pendeln sei sehr anstrengend.
Da nimmt man dann auch das eine oder andere Selfie mit seinen deutschen Fans in Kauf ...
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