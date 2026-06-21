Schauspieler Elyas M'Barek verlässt New York und zieht nach München

Es sei "schon immer ein Traum von mir gewesen, einmal in New York zu leben", so Schauspieler Elyas M'Barek im April gegenüber der SZ.

2022 ist er nach New York gegangen, auch weil seine Ehefrau Jessica Riso US-Amerikanerin ist. Dort könne er sich auch ungestört bewegen, müsse nicht alle paar Meter für ein Selfie herhalten.

Doch jetzt kehrt er nach München zurück, wie einem seiner Instagram-Postings zu entnehmen ist. Seine Zeit in New York ist vorbei.

"Alle Sachen sind gepackt und auf dem Weg nach Deutschland. Ich sitze im Flieger und bin dankbar für die letzten Jahre in NYC", postete er da.