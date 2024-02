Radikales Make-over: Paris Jackson erfindet sich neu

Hatte sich die Musikerin in den vergangenen Jahren vorzugsweise in Hippie-Klamotten gezeigt und den Grunge-Look der Neunzigerjahre neu belebt, bemerken Modekritiker bereits seit einer geraumen Zeit einen radikalen Stilwechsel, den die 25-Jährige vorgenommen hat.

Im November 2023 hieß es noch, dass mehr als 80 Tätowierungen Arme, Rumpf, Beine und Hände der Sängerin zieren. Bei den Grammy Awards am 4. Februar dieses Jahres, die Paris Jackson in einem figurbetonten Cut-Out-Kleid beehrte, waren die Tattoos dann aber auf einmal verschwunden.

Generell scheint Michael Jacksons Tochter den Glamour von Designer-Outfits für sich entdeckt zu haben. So überraschte sie bei der Fashion Week in Paris im Oktober 2023 bei einer Modeschau von Stella McCartney in einem besonders schicken Outfit in Herbstfarben, zu dem sie eine Handtasche im Wert von 2.000 von Stella McCartney und von der Designerin entworfene Python-High-Heels im Wert von knapp 1.000 US-Dollar kombinierte.