Rachel McAdams erwartet zweites Kind

McAdams ist derzeit im Netflix-Film "The Story of Fire Saga" zu sehen. Ihren kleinen Sohn durfte sie zu den Dreharbeiten mitnehmen, wie Entertainment Tonight berichtet. Wieder am Set zu sein, habe ihr zudem Spaß bereitet: "Ich hatte vorher viel Freizeit, also war ich ziemlich bereit, wieder zur Arbeit zu gehen", sagte McAdams im Juni. Auch für ihr Kind sieht sie Vorteile. "Er wird sich nicht daran erinnern, aber ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen an seiner Seele und seiner Persönlichkeit haften bleibt. Es war großartig, auf Reisen zu gehen", ergänzte sie. "Wir haben uns so lange zusammen gekuschelt, dass es wunderbar war, in die Welt hinauszugehen und gleichzeitig zur Arbeit zu gehen. Ich hatte wirklich Glück, das zu können."