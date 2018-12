Rachel Adams: Wirbel um provokantes Milchpumpen-Foto

"Es gibt so viele Gründe, warum ich euch dieses Foto zeigen will. Rachel McAdams sieht fabelhaft aus und es war so wunderbar mit ihr zu arbeiten", schreibt Claire Rothstein unter das Foto. "Wir wissen nicht mehr genau, wer auf die Idee kam, sie mit der Milchpumpe zu fotografieren, aber ich bin sicher, es war ihre. Stillen ist das Natürlichste auf der Welt und ich kann mir absolut nicht erklären, wie das jemand abstoßend oder eklig finden kann. Dieses Foto muss eigentlich gar nicht genau erklärt werden, ich will es einfach mit allen teilen."

Für das mutige Foto gab es binnen kurzer Zeit knapp 27.600 Likes. Vor allem Mütter feiern McAdams für ihren offenen Umgang mit dem Thema. Auch wenn einige User kritisieren, dass die Aufnahme kein Szenario zeige, mit dem man sich als durchschnittliche Mutter identifizieren könne, sind die Reaktionen überwiegend positiv. Auch internationale Medien sehen darin ein starkes Statement im Kampf gegen die Tabuisierung des Stillens.

Auch wenn McAdams nicht die erste Hollywood-Mami ist, die sich beim Abpumpen zeigt. Immerhin haben sich auch Kourtney Kardashian und Doutzen Kroes auf ihren Social-Media-Kanälen schon beim Tragen von Abpumpgeräten präsentiert.