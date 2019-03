R. Kelly: Wutausbruch bei Interview zu Missbrauchsvorwürfen

In seinem ersten Fernsehinterview seit der Anklage wegen sexuellen Missbrauchs hat Sänger R. Kelly (52) seine Unschuld beteuert. In einem am Dienstag vorab veröffentlichten Ausschnitt des Gesprächs für die Sendung "CBS This Morning" nannte der verärgert wirkende R. Kelly die Vorwürfe, minderjährige Mädchen missbraucht zu haben, als "nicht wahr".

Er fuhrt fort: "Egal, ob sie alte Gerüchte, neue Gerüchte oder zukünftige Gerüchte sind."

R. Kelly verliert im Interview die Fassung

Auf die Frage, ob er Mädchen gegen ihren Willen festgehalten habe, erklärte R. Kelly unter Tränen: "Das bin nicht ich! Ich kämpfe um mein verdammtes Leben!" Er sagte weiter: "Wie dumm wäre ich, das zu tun."

Die Anschuldigungen gegen den Sänger sind in der kürzlich veröffentlichten Dokumentation "Surviving R. Kelly" portätiert.

Wutanfall im Gespräch

Moderatorin Gayle King veröffentlichte bereits vor Ausstrahlung des Interviews auf ihrem Instagram-Account Eindrücke von ihrem Gespräch mit R. Kelly.