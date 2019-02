R. Kelly: Video bestärkt Vorwürfe wegen Kindesmissbrauchs

Im US-Fernsehen war Anfang Jänner eine sechsstündige Dokumentation ausgestrahlt worden, in der mehrere Frauen den Sänger beschuldigten, Sex mit Mädchen unter 16 Jahren gehabt zu haben. Andere Zeugen versichern, der durch Hits wie "I Believe I Can Fly" bekannte Sänger habe Frauen wie Sexsklavinnen gehalten.

Als Konsequenz kündigte das Plattenlabel RCA die Zusammenarbeit mit R. Kelly auf, der nach Angaben seines Anwalts gerade an einem neuen Album arbeitet.