London: Benutzte Armbänder für Schlange um Hunderte Pfund bei Ebay

Die Warteschlange zum aufgebahrten Sarg von Queen Elizabeth II. - in London nur "The Queue" genannt - treibt bizarre Blüten. Auf Ebay werden benutzte Armbänder angeboten, die Wartende in der kilometerlangen Schlange getragen haben, berichtete der Sender Sky News am Samstag. Solche Bänder legen den jeweiligen Platz fest und ermöglichen den Wartenden das kurze Verlassen der Schlange. Die Gebote für die Armbänder betragen demnach teilweise mehrere Hundert Pfund.

Die Objekte taugen allerdings maximal als royales Andenken an die historischen Tage. Sich damit die Wartezeit in der Schlange abzukürzen, dürfte nicht funktionieren. Der Regierung zufolge wechseln die nummerierten Bänder jeden Tag die Farbe und sind nicht übertragbar. Noch bis Montagmorgen ist der Sarg der Queen in der Westminster Hall - dem ältesten Teil des britischen Parlaments - für die Öffentlichkeit zugänglich.