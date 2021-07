Queen ohne William und Kate bei traditionellem Kirchgang

Die britische Königin Elizabeth II. hat beim traditionellen Kirchgang am Sonntag nach Weihnachten auf die Begleitung ihres Enkels Prinz William und dessen schwangerer Frau Kate verzichten müssen. Die 86-jährige Queen erschien zusammen mit ihrem fünf Jahre älteren Mann Prinz Philip, ihrem Sohn Prinz Edward und dessen Ehefrau zur Messe in der kleinen Kirche an ihrem Landsitz Sandringham, wo die Königsfamilie Weihnachten verbringt.



Kate und William sollen in diesem Jahr bei der Familie von Kate in Bucklebury in der Grafschaft Berkshire gefeiert haben und nur einen Tag zu Besuch in Sandringham gewesen sein. Seit Kates Schwangerschaft Anfang Dezember bekannt wurde, weil sie wegen schwerer Übelkeit ins Krankenhaus musste, absolviert das Paar ein Minimum an öffentlichen Auftritten. Kates Zeit im Krankenhaus war überschattet von einem Scherz-Anruf eines australischen Radiosenders, in dessen Folge sich eine Krankenschwester das Leben nahm.

Williams Bruder Harry ist Militär-Hubschrauberpilot und gerade in Afghanistan im Einsatz. Prinzgemahl Philip, der den Gottesdienst im vergangenen Jahr verpasst hatte, weil er wegen einer Blasenentzündung ins Krankenhaus musste, ging den kurzen Weg zur Kirche diesmal zu Fuß, während seine Frau mit dem Auto fuhr.