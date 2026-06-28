Prinz William: Mit dieser ungewöhnlichen Bitte wandte sich Queen Mum an ihn

Die legendäre Queen Mum verstarb am 30. März 2002 im stolzen Alter von 101 Jahren. Die Prinzen William und Harry hatten ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Urgroßmutter und liebten sie vor allem wegen ihres "jugendlichen Humors". In einem Interview erinnerten sie sich kurz nach ihrem Ableben: "Sie liebte es, sich kaputtzulachen - auch über sich selbst." William nannte seine Urgroßmutter damals sogar eine "große Inspiration".

„Lade mich zu allen guten Partys ein“

Er habe sie bewundert. „Sie war die Verbindung zur Geschichte. Ihre großartigen Erzählungen vom Krieg machten etwas lebendig, was schon lange vor unserer Geburt geschehen war.“

William verriet laut der Zeitung Guardian auch, dass sie sich kurz vor seinem Studienbeginn an der renommierten St. Andrews-Universiät mit einer ungewöhnlichen Bitte an ihn wandte. „Als sie sich verabschiedete, sagte sie: 'Lade mich zu allen guten Partys ein.'“ Dazu sei es aber nie gekommen. „Aber keine Chance. Ich wusste genau, dass sie mich unter dem Tisch tanzen würde, wenn ich sie wirklich eingeladen hätte.“