Queen erlaubte es nicht: Prinz William musste angeblich Traumjob aufgeben

Der britische Prinz William soll einst auf Wunsch seiner verstorbenen Großmutter Queen Elizabeth II. von seinem ursprünglichen Berufswunsch abgelassen haben.

In der Channel 5-Dokumentation "William and Kate: Too Good to be True" (2020) behauptet der britische Adelsexperte Simon Vigar, dass William eine Karriere beim Militär anstrebte, die Königin dies jedoch nicht zugelassen habe. Der Grund sei gewesen, dass er damals Zweiter in der Thronfolge war.