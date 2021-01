Queen Elizabeth kann endlich Pause machen

Farblich auffallende Kostüme, ein stets souveränes Auftreten und hin und wieder ein Ritt auf einem Pferd: Königin Elizabeth II. sieht man weder ihr Alter noch ihren Gemütszustand an. Dabei hat ein außerordentlich schwieriges Jahr hinter sich und feiert bald ihren 95. Geburtstag. Wegen der Corona-Pandemie musste sie sich mit Ehemann Prinz Philip (99) auf Schloss Windsor zurückziehen. Aufgrund ihres hohen Alters galten beide als besonders gefährdet, durch das Virus schwer zu erkranken.

Durchatmen

So einschneidend die vergangenen Monate auch waren, für Elizabeth dürften sie zum ersten Mal in ihrer 69-jährigen Regentschaft auch echte Entschleunigung gebracht haben. Die Coronavirus-Pandemie habe ihr eine unerwartete Schonfrist ermöglicht, berichtet das People-Magazin unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle.

"Ich bin mir sicher, dass es am Lebensabend sehr schön ist, nicht den Druck eines vollen Kalenders zu spüren", so der Insider. "Durchaus möglich, dass dies die einzige kurze Pause ist, die sie jemals in ihrem ganzen Leben hatte." Der Königin gehe es gut, sie befinde sich in guter Verfassung, heißt es. Auch im Lockdown ging sie weiter ihren Tätigkeiten nach.