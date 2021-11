Queen-Doku: Die letzten Worte von Musik-Legende Freddie Mercury enthüllt

Am 24. November jährt sich der Todestag der britischen Musik-Legende Freddie Mercury zum dreißigsten Mal. Am 23. November 1991 hatte der "Queen"-Frontman die Öffentlichkeit in einer schriftlichen Erklärung darüber unterrichtet, an Aids erkrankt zu sein. Nachdem er am nächsten Morgen in ein Koma gefallen war, starb der Sänger abends im Alter von nur 45 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Die letzten Tage des verstorbenen Musikers werden in einer neuen BBC-Dokumentation mit dem Titel "Freddie Mercury: The Final Act" beleuchtet.

Die rührenden letzten Worte von Freddy Mercury

Die Doku, die im November von BBC Two ausgestrahlt werden soll, beginnt mit den Ereignissen nach der legendären "Magic"-Tour im Jahr 1986 und führt bis zum unvergesslichen Freddie Mercury Tribute Concert im Wembley-Stadion im April 1992, welches anlässlich seines Todes und im Zeichen des Kampfes gegen Aids veranstaltet wurde. Geschildert werden auch die letzten Momente im Leben des Ausnahmetalents Mercury. Laut Variety kommen in der Dokumentation ehemalige Bandkollegen, Familienmitglieder und Freunde zu Wort.