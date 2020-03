Quarantäne: Ozzy Osbourne will endlich wieder nach draußen gehen

Nach einer Stammzellentherapie in Panama hat sich die Parkinson-Krankheit von Rocker Ozzy Osbourne deutlich verbessert und dennoch kommt das nicht gerade zu einem idealen Zeitpunkt, wie seine Tochter Kelly Osbourne im Interview mit Entertainment Tonight sagt. "Er ist bereit, aus dem Haus zu gehen, und jetzt kann er nicht mehr aus dem Haus gehen. Er sagt immer wieder zu mir: 'Ich bin seit fast zwei Jahren in Quarantäne, und jetzt geht es mir besser, und die Welt steht unter Quarantäne.'"

Dennoch freut sie sich wahnsinnig, welche Fortschritte ihr Vater macht: "Er will aufstehen. Er will Dinge tun. Er will wieder Teil der Welt sein. Er geht besser. Er spricht besser. Seine Symptome lassen nach. Er baut die Muskelkraft wieder auf, die er nach seiner Wirbelsäulenoperation braucht."