Prost! Sänger Ed Sheeran braut sein eigenes Bier

Von der Musik hat sich Ed Sheeran (29) ein bisschen Pause genommen, daher hat er jetzt viel Zeit für andere Dinge - zum Beispiel Bierbrauen. So soll er sich eine Reihe von Craft-Beer-Kits zum Selbermachen bestellt haben, um eben sein eigenes Ale zu machen.

Er hat ja auf seinem Anwesen in Suffolk eine Scheune in eine Bar umgebaut, die er "The Lancaster Lock" (nach dem zweiten Vornamen seiner Frau Cherry Lancaster Seaborn) genannt hat.