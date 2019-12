Er geht offline: Ed Sheeran nimmt sich lange Auszeit

Das war nicht unbedingt das, was sich die Fans zu Weihnachten gewünscht haben, Verständnis gibt es aber trotzdem jede Menge: Pop-Weltstar Ed Sheeran (28) hat am heiligen Abend eine weitere Auszeit angekündigt. „Ich bin seit 2017 nonstop unterwegs und hole einfach etwas Luft, um zu reisen, zu schreiben und zu lesen“, teilte der britische Sänger am Dienstag über Instagram und Facebook mit. Er werde sich vorerst auch aus den sozialen Medien verabschieden. „Ich gehe offline, bis die Zeit reif ist, um zurückzukommen.“ Bereits im August hatte der 28-Jährige bei einem Konzert von einer geplanten 18-monatigen Auszeit gesprochen.