Promis in Wien: Wo im Vorfeld des Life Balls gefeiert wurde

Promis machen sich bereit für den Life Ball

Am Freitagabend wurde dann beim traditionellen Welcome Cocktail im Le Meridien in der Wiener Innenstadt bereits fleißig vorgefeiert. Hier mischten sich unter anderem Michael Jacksons Tochter Paris Jackson, Kelly Osbourne und Caitlyn Jenner unters Partyvolk. Letztere kam übrigens in Begleitung ihrer 21-Jährigen Model-Freundin Sophia Hutchins.