Nach verstörendem Video und Polizeieinsatz: Promi-Blogger Perez Hilton im Spital

Sorge um den US-amerikanischen Promi-Blogger Perez Hilton. Der 48-Jährige wurde Berichten zufolge am 4. August nach einem Polizeieinsatz in seinem Haus in Florida ins Spital eingeliefert. Besorgniserregendes Video führte zu Polizeieinsatz Der Blogger hatte sich zuvor während eines TikTok-Livestreams offenbar selbst verletzt. Nach dem Ende des Videos kursierten in den sozialen Medien verstörende Clips. Nachdem zahlreiche besorgte Zuschauer den verstörenden Livestream in den sozialen Medien gesehen hatten, wurden Beamte zu Hiltons Haus geschickt, erklärte ein Sprecher des Miami-Dade County Sheriff’s Office (MDCSO) gegenüber People. Bei ihrer Ankunft stellte die Polizei fest, dass sich Hilton zum Zeitpunkt der Videoaufnahme allein im Haus befunden hatte.

„In vielen Fällen, in denen sich eine Person in einer psychischen Krise befindet oder sich selbst verletzt, priorisieren die Beamten die Deeskalation, indem sie Zeit und Distanz schaffen und Möglichkeiten zur Kommunikation bieten“, so der Sprecher des MDCSO. „Sofern keine unmittelbare Gefahr für andere besteht, kann durch eine Verlangsamung der Situation und den Einsatz von Kriseninterventionstechniken die Wahrscheinlichkeit eines Suizidversuchs durch einen Polizisten verringert und das Verletzungsrisiko für die betroffene Person, die Beamten und die Öffentlichkeit minimiert werden.“ Perez Hilton wird im Spital medizinisch behandelt Hilton wurde „sicher geborgen und von der Feuerwehr Miami-Dade in ein örtliches Krankenhaus gebracht“, versichert der Sheriff gegenüber Page Six. Hier werde der Blogger nun medizinisch versorgt.

„Die Kriseninterventionseinheit des Miami-Dade Sheriff's Office und zugelassene Fachkräfte für psychische Gesundheit sind ebenfalls vor Ort und bieten der Familie des Betroffenen Unterstützung und Ressourcen an“, heißt es in der Erklärung weiter. Hiltons Vertreter Dante Rusciolelli und Rebekah Kochan erklärten gegenüber Page Six, sich der besorgniserregenden Inhalte bewusst zu sein, die online über ihren Klienten kursieren. „Wir konnten bisher trotz unserer Bemühungen keinen direkten Kontakt zu ihm herstellen“, fügten sie hinzu. „Unsere größte Sorge gilt Perez’ Gesundheit und seinem Wohlergehen sowie dem seiner Familie. Solange wir keine bestätigten Informationen haben, werden wir nicht spekulieren oder uns weiter äußern.“ Rusciolelli und Kochan bedankten sich für die Anteilnahme und baten die Öffentlichkeit, Hiltons Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren.