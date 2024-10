Um die Neugier anzuheizen, gab bereits jetzt der deutsche Bällchensender bekannt, dass eine der Kandidatinnen in der allerersten Folge aus dem intimen Nähkästchen plaudern – und eine bis dato geheime Affäre mit einer anderen "Big Brother"-Berühmtheit verraten wird.

Am 7. Oktober geht auf Sat.1 das Fremdschämen erneut los, denn dann startet die neue Staffel von "Promi Big Brother" im Hauptabendprogramm.

"Wenn man die Geliebte ist, hält man die Fresse"

Konkret geht es um die "Big Brother"-Rückkehrerin Alida Kurras (47), die im Jahr 2000 die zweite Staffel gewann und danach als Moderatorin eine (halbwegs) erfolgreiche Karriere startete. "Ich glaube schon, dass die Leute sich freuen werden, mich wiederzusehen!", sagte sie vorab zu ihrem erneuten Einzug in den TV-Container.

In der Auftaktfolge sagt sie aber noch so einiges mehr. Im Gespräch mit Reporterin Bea Peters (42) lässt sie alte Zeiten Revue passieren und verrät, dass sie mit einem anderen "Big Brother"-Urgestein eine monatelange geheime Affäre hatte – nämlich mit Jürgen Milski (60), der gefeierte Zweitplatzierte der allerersten "Big Brother"-Staffel und seitdem Ballermann - und Trash-TV-Gesicht.

Milski hätte seine damalige Freundin mehrfach betrogen, so Kurras, "unter anderem mit mir. Das weiß keiner." Zumindest bis jetzt. Dass sie so lange über diese Affäre geschwiegen hat, erklärt sie so: "Wenn man die Geliebte ist, hält man ja die Fresse." Bisschen nervös scheint Kurras bei dieser Offenbarung aber zu sein und sie hoffe, meint sie dass diese ohne Konsequenzen bleibt. "Ich habe keinen Bock auf Stress. Aber da mache ich mir dann Gedanken, wenn es soweit ist. Es wäre ja Quatsch, mich deswegen verrückt zu machen."