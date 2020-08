Promi Big Brother: Senay rastet aus, Emmy hintergeht Udo - und wer raus ist

Die Zuschauer entschieden, wer im Märchenschloss bleiben warf und wer in den Märchenwald ziehen muss. Am Ende gab es eine neue Aufteilung: Im Schloss sind jetzt Ikke, Senay, Kathy, Emmy und Katy. Im Wald sind Werner, Claudia, Simone, Ramin, Sascha, Jenny, Udo, Mischa, Elene, Adela und Jasmin.

Senay verbreitet üble Laune

Über den Rollentausch dürfte sich vor allem Senay besonders gefreut haben - beziehungsweise all jene, die er zuletzt wegen seines Nikotinentzugs terrorisiert hatte.

Senay verbreitete am vierten Tag schlechte Stimmung im Camp und eckte unter anderem bei Elena an, weil er auf ihrem Bett saß. Prompt wurde er verscheucht. Dazu Elena: Sie wollte Senays "negative Energie" nicht in ihrem Bett haben - eine Argumentation die zu Streit zwischen ihr und dem grantigenSzene-DJ führte. Für die Entzugsbedingten Allüren des DJs fand vor allem Emmy klare Worte: "Ich hab Angst vor ihm. Er hat 24 Stunden schlechte Laune und behandelt mich wie ein Stück Sch...", beschwerte sie sich.

Darauf Senay: "Soll ruhig jeder sehen, dass wir keine harmonische Gruppe sind." Schließlich seien sie alle "Trash-Promis" - ein Argument, dem man wohl nur schwer widersprechen kann.