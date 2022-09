Programm zum Thronjubiläum in Dänemark wird stark gekürzt nachgeholt

Dass nun gerade das Winken und die Kutschfahrt abgesagt werden, sorgt dafür, dass die größten Möglichkeiten für die Bevölkerung wegfallen, um die 82 Jahre alte Monarchin am Wochenende zu Gesicht zu bekommen. Eine Galaveranstaltung im Königlichen Theater am Samstagabend sowie andere Veranstaltungen am Sonntag sollen dagegen in angepasster Form stattfinden.

