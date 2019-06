Priyanka Chopra: "Kritik an Meghan hat mit Rassismus zu tun"

Markle und Chopra sind seit 2016 befreundet

Meghan Markle und Priyanka Chopra lernten sich bei einem TV-Event im Jänner 2016 kennen. Damals erzählte Chopra gegenüber der Press Trust of India, dass es zwischen den beiden geklickt hätte. Die beiden würden per Mail und SMS in Kontakt bleiben und sich sehen, wenn sie in derselben Stadt sehen. Wie die Schauspielerin damals erzählte, verbinde Meghan und sie derselbe Blick auf die Welt.