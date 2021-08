Trauer im deutschen Adelshaus: Tatjana zu Schaumburg-Lippe stirbt mit 58

Prinzessin Tatjana zu Schaumburg-Lippe hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Sie ist mit 58 Jahren verstorben. Ihr Cousin, Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe, bestätigte das traurige Ereignis gegenüber der deutschen Bild-Zeitung.

Fürst Alexander trauert um seine Cousine

"Wir wussten alle, dass sie an Leberkrebs leidet, zuletzt wog sie nur noch 50 Kilo", so Fürst Alexander, der Tatjana sehr nahe stand. "Wir haben letzte Woche telefoniert. Sie wollte uns noch auf unserem Wohnsitz in Österreich besuchen. Dass es so schnell geht", sagte er über den Tod seiner Cousine.

Die deutsche Adlige wurde am 12. November 1962 als Tochter von Konstantin zu Schaumburg-Lippe und Sigrid Knape in Bielefeld geboren. Prinzessin Tatjana hinterlässt weder Mann noch Kinder. Sie lebte bis zuletzt in München. Der Bild zufolge soll sie am Montagmorgen in ihrem Zuhause in Bayern gestorben sein.