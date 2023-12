Prinzessin Sofia und Carl Philip freuen sich über Baby-News zu Weihnachten

Sänger Danny Saucedo wurde erstmals Papa

"Es gibt zu viele schwierige und schwere Ereignisse auf der Welt. Ich versuche, zwischen einer unruhigen Welt und der Blase, in der ich mich gerade befinde, zu navigieren", schrieb Saucedo auf Instagram. "Ich gewinne in diesem Moment eine unglaubliche Menge an Perspektive und Dankbarkeit", kommentierte der Sänger ein Foto von sich, auf dem er im Schnee mit einem Kinderwagen unterwegs ist.

