Prinzessin Madeleine: Böses Erwachen in der neuen Heimat

Seit rund einem Monat lebt die schwedische Prinzessin Madeleine zusammen mit ihrem Mann Chris O`Neill und ihren drei Kindern in Miami. Doch nur wenige Wochen nach dem Umzug sah sich die 36-Jährige in ihrer neuen Heimat mit ersten Schwierigkeiten konfrontiert.

Alle Kinder krank: "Es war ein Dilemma"

Wie die Zeitschrift Expressen berichtet, sind kurz vor der alljährlichen "Thank You Gala" am 3. Oktober, zu der Madeleine von Florida nach New York hätte jetten sollen, erkrankt.

Laut Margareta Thorgren, der Sprecherin des schwedischen Königshauses, lagen Leonore (4), Nicolas (3) und die erst sieben Monate alte Adrienne allesamt mit hohem Fieber im Bett.

Weit weg von ihrer Familie und ohne Freunde in Miami war Madeleine mit der Situation offenbar überfordert.

"Sie hat wirklich ihr Bestes gegeben, es war ein Dilemma", erzählte Thorgren.

Schließlich sah sich die Prinzessin sogar gezwungen, ihre Teilnahme an der Wohltätigkeits-Gala der "World Childhood Foundation", die vor fast 20 Jahren von ihrer Mutter, Königin Silvia von Schweden, ins Leben gerufen wurde, in letzter Sekunde abzusagen.