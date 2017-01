Prinzessin Madeleine in Schweden unerwünscht

Dass sie Schweden den Rücken gekehrt hat und für ihren Ehemann Chris O'Neill zunächst nach New York und dann nach London ausgewandert ist, hatte Madeleine in der Vergangenheit des Öfterern Kritik eingebracht. Laut einer aktuellen Umfrage scheint sich das schwedische Volk aber inzwischen daran gewöhnt zu haben, dass sich die 34-Jährige nur selten in Schweden blicken lässt.

Umfrage: Madeleine soll in London bleiben

Die Zeitschrift Svens Damtidning wollte im Rahmen einer Umfrage wissen, ob sich die Schweden wünschen, dass Madeleine mit ihrer Familie zurück nach Stockholm zieht. Das Ergebnis: 31 Prozent der Befragten wollen nicht, dass Madeleine mit ihrem Mann und ihren Kindern nach Schweden zurückkommt. Nur 13 Prozent sind dafür. 51 Prozent ist der Wohnsitz der Königstochter egal.

Foto: pps.at

Tatsächlich macht es auch nicht den Eindruck, als würden Madeleine und ihr Mann so bald nach Stockholm zurückkehren.

Nachdem Chris O'Neill einen neuen Banker-Job in der britischen Hauptstadt angenommen hatte, und zusammen mit Madeleine Herbst 2015 nach London gezogen war, hatte der 42-Jährige zwar noch verkündet: "Wir würden auf jeden Fall in Schweden leben wollen, wenn sich das mit meinem Beruf vereinbaren lassen würde."

Foto: pps.at

Madeleine soll zu Beginn Probleme damit gehabt haben, sich in ihrer neuen Wahlheimat zurechtzufinden und soll in London unter Heimweh gelitten haben (dazu mehr). Inzwischen haben sich die zweifache Mutter und ihr Mann jedoch England eingelebt. Erst kürzlich hatte Chris O'Neill in der TV-Show Skavlan jedenfalls erzählt, dass London für ihn und Madeleine die beste Wahl wäre.