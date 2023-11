Prinzessin Kate: Wegen diesem Fitness-Trend nennt William mich "verrückt"

Prinzessin Kate schwimmt eigenen Angaben zufolge gerne in kaltem Wasser. Dieses private Detail verriet die 41-Jährige in einer im September veröffentlichten Folge des "The Good, The Bad, And The Rugby"-Podcasts. "Kaltwasserschwimmen - je kälter, desto besser. Ich liebe es total", sagte die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William. Das gehe sogar so weit, dass ihr William sage: "Du bist verrückt und es ist dunkel und es regnet", schilderte Kate.

