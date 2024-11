Prinzessin Kate trauert um krebskranke Freundin

Die 17-jährige Liz Hatton aus dem englischen Harrogate wurde im Oktober mit Prinzessin Kate auf Schloss Windsor fotografiert. Hatton war nach Windsor eingeladen worden, um eine Amtseinführung fotografisch zu begleiten. Kate, die sich in diesem Jahr einer Krebsbehandlung unterzog, schrieb in sozialen Netzwerken, dass sie sich von Liz Hattons Stärke und Kreativität inspiriert fühle. Hutton habe trotz ihres aggressiven Tumors ihre Liebe zur Fotografie bewahrt, so Kate.

Umarmung ging viral

Liz Hatton veröffentlichte im Januar dieses Jahres eine Bucket List in den sozialen Medien, nachdem die Ärzte ihr eine Lebenserwartung von sechs Monaten bis drei Jahren gegeben hatten. Ihre Liste, an Dingen die Hatton noch erleben wollte, erregte die Aufmerksamkeit der britischen Öffentlichkeit. Im Oktober traf Hatton Prinzessin Kate - die Umarmung der beiden Frauen ging viral. In ihrer Instagram-Story schrieb Hatton damals: "So liebenswerte, aufrichtige und freundliche Menschen. Ich bin überglücklich, dass meine Familie und ich diese Erfahrung machen durften."

In der Today-Show von BBC Radio 4 sagte Liz Hatton, es sei erstaunlich gewesen, mit Kate zu sprechen, "denn es war, als würde man mit jedem reden, wie mit einer ganz normalen Person. Es gab nichts Großartiges an ihnen, sie waren einfach menschlich", so Hatton.