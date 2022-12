Prinzessin Kate gedenkt Queen: Was ihr zu Weihnachten wichtig war

Einsatz für Mitmenschen

Mit der Veranstaltung solle an die Königin erinnert werden und die Arbeit von Menschen gewürdigt werden, die sich für die Gemeinschaft einsetzten, hatte der Palast im Vorfeld mitgeteilt. Diese Botschaft unterstrich Kate noch einmal in ihrem Video. "In diesem Jahr haben wir Hunderte von inspirierenden Personen eingeladen, die die Kraft der Verbundenheit und der Werte der Gemeinschaft demonstrieren", so die Prinzessin. "Ihre Majestät hinterlässt uns ein unglaubliches Vermächtnis, das viele von uns zutiefst inspiriert hat."

In der Bildunterschrift dann noch privatere Worte: "Obwohl sich Weihnachten dieses Jahr ganz anders anfühlen wird, können wir uns immer noch an die gemeinsamen Erlebenisse und Traditionen erinnern. Nehmen Sie sich Zeit, langsamer zu machen und mit Familie und Freunden all die wunderbaren Dinge zu feiern, die Weihnachten so besonders machen", schrieben William und Kate auf ihrem offiziellen Instagram-Account zu dem Clip.