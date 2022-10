Prinzessin Eugenie veröffentlicht ungesehenes Hochzeits-Foto

Die britische Prinzessin Eugenie hat ihrem Ehemann Jack Brooksbank zum vierten Hochzeitstag gratuliert. "Schönen Jahrestag", kommentierte sie ein Foto auf Instagram, das das Paar sich küssend am Tag der Eheschließung zeigt. Ihren Post versah die 32-Jährige mit roten Herzen. Eugenie und Geschäftsmann Brooksbank hatten 2018 auf Schloss Windsor ein imposantes Hochzeitfest gefeiert.

Kennengelernt haben sich die beiden im Skiurlaub in der Schweiz. Um ein paar Ecken sind sie sogar miteinander verwandt. Bei ihrer Heirat begeisterte Eugenie mit einem am Rücken ausgeschnittenen Kleid, so dass ihre markante Narbe zu sehen war. Sie wollte damit anderen Skoliose-Patienten Mut machen.