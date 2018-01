Prinzessin Eugenie: So romantisch war die Verlobung

Am Montag, den 22. Jänner, haben Prinzessin Eugenie und ihr Langzeitfreund Jack Brooksbank (31) ihre Verlobung bekannt gegeben. Nun verriet die 27-Jährige Details zu dem romantischen Antrag.

"Es war der perfekte Moment"

Anfang des Monats hatte ihr Liebster im gemeinsamen Nicaragua-Urlaub die Frage aller Fragen gestellt.

"Der See war so wunderschön. Das Licht war so besonders, wie ich es noch nie zuvor gesehen habe. Ich habe tatsächlich gesagt, dass es ein unglaublicher Moment ist und dann hat er die Frage gestellt, was mich wirklich überrascht hat, obwohl wir seit sieben Jahren zusammen sind", erzählte die Cousine von Prinz William und Harry in der "The One Show".

"Ich war hin und weg. Es war eine komplette Überraschung. Aber es war der perfekte Moment und wir könnten nicht glücklicher sein."

Jack selbst erzählte, dass er den "idealen" Zeitpunkt für die Verlobung vorher nicht geplant hatte: "Ich habe einen Ring im Juwelierladen gesehen und dann Eugenie ohne Ring einen Antrag gemacht."

Foto: REUTERS/POOL

Den Verlobungsring habe das Paar erst nachträglich gemeinsam ausgesucht.

"Wir sind zurückgekommen und haben die Diamanten um diesen Padparadscha-Saphir designt. Und was so faszinierend daran ist, ist, dass er die Farbe wechselt abhängig vom jeweiligen Blickwinkel - genau das, was ich über Eugenie denke. Sie wechselt ihre Farben und ist einfach umwerfend", huldigte der Wein-Händler und Club-Manager die Tochter von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson.

Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

Auch Queen Elizabeth freue sich über die geplante Hochzeit, die im Herbst stattfinden soll.

"Oma hat gleich von Beginn an darüber Bescheid gewusst, sie war eine der wenigen Leute. Wir waren dieses Wochenende bei ihr und hatten eine schöne Zeit. Sie und mein Großvater waren sehr glücklich", erzählte Eugenie über die Königin und ihren Mann, Prinz Philip.