Prinzessin Eugenie über Kritik an ihrem Aussehen: "Verursachte Probleme"

Die britische Prinzessin Eugenie hat nach eigenen Angaben in der Vergangenheit unter negativen Kommentaren über ihr Aussehen gelitten. Das habe "definitiv ein paar Probleme" verursacht, sagte sie in einer am Mittwoch veröffentlichten Folge des Podcasts "Table Manners". Sie habe sich darauf fokussiert, ein bestimmtes Aussehen zu haben, sagte die 33-jährige Enkelin der im vergangenen Jahr gestorbenen Queen Elizabeth II.