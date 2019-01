Prinzessin Eugenie: Ist sie schwanger?

Die Flut an Wetten zeige, dass die Menschen davon überzeugt seien, dass die Prinzessin schwanger sei, so ein Sprecher von bookmakers.tv. "Die Wahrscheinlichkeit, dass Eugenie und Jack schon bald gute Neuigkeiten verkünden werden, ist gewachsen. Der Anstieg an Wetten lässt vermuten, dass eine Verkündung in Kürze folgen könnte", zitiert die Cosmopolitan den Sprecher.

Auf die Spekulationen haben Eugenie und ihr Mann bisher nicht Stellung genommen. Auch Eugenies Mutter, Sarah Ferguson, enthielt sich auf Nachfrage von der Gala eines Kommentars.