Prinzessin Charlotte gab George 4-Wörter-Befehl, um ihn an die Regeln zu erinnern

Sie schielt, staunt, streckt die Zunge raus: Grimassen der britischen Prinzessin Charlotte zierten bereits mehrere Titelseiten der Zeitungen in ihrem Heimatland. Mit ihren Eltern Prinz William und Prinzessin Kate fieberte Charlotte etwa im August mit vollem Körpereinsatz mit den Athletinnen und Athleten der Commonwealth Games in Birmingham mit, die dort in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antraten. In der Daily Mail hieß es: "Kecke Charlotte bringt die Spiele zum Strahlen".

➤ Lesen Sie hier mehr: "Gehen Sie auf ein Bier mit mir?": Charles antwortete Fan schlagfertig mit einem Wort