Prinzessin Caroline wird mit 55 Oma

Andrea Casiraghi, Sohn von Prinzessin Caroline und seine zukünftige Ehefrau Tatiana Santo Domingo werden Eltern. Tatiana ist im sechsten Monat schwanger. Das Paar ist seit acht Jahren zusammen.



Das sind die "wunderbaren Neuigkeiten", sagte eine Sprecherin des Hofes. Caroline freut sich sehr. Sollte Fürst Albert mit seiner Charlene keine Kinder bekommen, wäre Andrea nach Caroline Thronfolger.



Die 28-jährige Tatiana stammt aus einer der reichsten Familien Südamerikas. Ihr kolumbianischer Großvater Julio Mario Santo Domingo, der 2011 starb war Großaktionär des weltweit zweitgrößten Bierbrauers SABMiller, er kontrollierte eine Fluglinie und mehrere Telefongesellschaften. Außerdem war er Kolumbiens Botschafter in China, versuchte sich auch als Schriftsteller und war ein Freund von Gabriel Garcia Marquez.



In dieser Welt, in der Geld keine Rolle spielte, gehörte Tatjana von klein auf zur Jet-Set-Jugend. Sie wurde in New York geboren, wuchs in Genf auf, maturierte in Paris, studierte in London Kunst und machte ihren Master in Kunstgeschichte in New York. Ihr Bruder ist in New York ein angesagter DJ, heißt Julio Mario III., ihr Vater Julio Mario II. starb vor drei Jahren an Krebs. Ihre Mutter Vera Rechulski, 46, ist eine brasilianische Society-Königin aus São Paulo.



Beste Voraussetzungen also, um in die monegassische Fürstenfamilie einzuheiraten. Die Hochzeit soll aber erst nach der Geburt des Babys stattfinden. Tatiana stellte sich ihre Zukunft in einem Interview so vor: "Verheiratet, mit Kindern und vielen Hunden und einem festen Wohnsitz."