Carolines einsame Kindheit: Nanny war Ersatzmutter

Bis wir 14 waren, haben wir nicht mit unseren Eltern gegessen.“ Ein einziger Satz genügt, um begreifbar zu machen, wie anders das Leben im Fürstentum von Monaco im Vergleich zu einer Durchschnittsfamilie sein muss.

Eltern waren keine Bezugspersonen

Caroline von Monaco (61) hat in dem neuen Buch „The Man and The Prince“ anlässlich des 60. Geburtstags ihres regierenden Bruders Albert II. (60) über die Kindheit im Palast gesprochen. Sie und ihre Geschwister Stéphanie (53) und Albert hätten in jungen Jahren keine enge Beziehung zu Vater Rainier ( 2005) und Mutter Gracia Patricia ( 1982) gehabt, wie sie durchklingen lässt – die wirkliche Bezugsperson war nämlich Kindermädchen Maureen Wood.

„Für meinen Bruder und mich war sie die Schlüsselfigur in unseren Leben“, erzählt Caroline. "Als wir klein waren, hatten wir wahrscheinlich ein engeres Verhältnis zu ihr als zu unseren Eltern."