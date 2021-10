Prinzessin Beatrice: Wenige Wochen nach Geburt von Sienna gibt es wieder Grund zur Freude

Rund einen Monat nach Siennas Geburt gibt es für Beatrice wieder Grund zur Freude: Ihre Tochter wurde offiziell in die Thronfolge aufgenommen und so wurde auch die Website der Königsfamilie aktualisiert. Der jüngste Royal rangiert auf Platz elf in der Reihe der Anwärter auf den Thron - hinter Mama Beatrice und Opa Prinz Andrew.

Der zweite Vorname Elizabeth ist ein deutliches Tribut an die Urgroßmutter - und liegt im Trend: Zuvor hatten bereits Beatrices Cousin Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan ihre neugeborene Tochter Lilibet genannt, nach dem Spitznamen der Queen. "Uns geht es allen gut, und Wolfie ist der bestmögliche große Bruder für Sienna", zitierte das Königshaus in einem Tweet Beatrice kurz nach der Geburt. Wolfie, eigentlich Christopher Woolfe, ist Mapelli Mozzis Sohn aus einer früheren Beziehung. Dazu veröffentlichten der Palast und der frischgebackene zweifache Vater die Fußabdrücke der kleinen Sienna. Beatrice hatte 2020 ohne öffentliche Ankündigung und im engsten Familienkreis geheiratet.