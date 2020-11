Prinzessin Beatrice: Foto von erstem Kuss nach Jawort als Dankeskarte verschickt

Der erste Kuss, den sich ein frischvermähltes Paar nach dem Jawort gibt, ist etwas ganz Besonders - und ein unvergesslicher Moment für die Liebenden und deren Gäste. Diesen Moment zwischen Prinzessin Beatrice und Edo Mapelli Mozzi haben Fans jedoch verpasst, da die Hochzeit der beiden unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.

Sarah Ferguson verschickt Dankeskarten

Nur eine Handvoll Fotos wurden von der royalen Hochzeit bisher veröffentlicht, welche am 17. Juli in einer kleinen Kapelle mit dem Namen "The Royal Chapel of All Saints" auf dem Landgut von Beatrices Vater Prinz Andrew in Windsor abgehalten wurde.

Nun haben Royal-Fans die Möglichkeit, doch noch die Möglichkeit auf einen Kuss zu erhaschen, welchen die Queen Enkelin und der italienische Multimillionär nach seinem Jawort ausgetauscht hatten.

Sarah Ferguson, die Mutter der Braut, hat an alljene, die ihr per Post zur Hochzeit ihrer Tochter gratuliert hatten, eine Dankeskarte mit bislang ungesehenen Fotos des Paares geschickt. Eines der Schwarz-Weiß-Fotos zeigt das Brautpaar händchenhaltend.