Prinz Williams rührende Geste, um Prinz George bei EM-Niederlage zu trösten

Der britische Prinz William (39) drückte England im EM-Finale gegen Italien kräftig die Daumen. "Ich kann nicht wirklich glauben, dass das passiert. So aufregend! Ich wünsche euch ganz viel Glück", sagte der Prinz, der gleichzeitig Präsident des englischen Fußballverbandes FA ist, in einem am Sonntag veröffentlichten Twitter-Video in Richtung von Nationaltrainer Gareth Southgate und des englischen Teams um Kapitän Harry Kane. Geholfen hat es schlussendlich wenig - beim Finale ging Italien als Sieger hervor.

William stärkt George den Rücken

Das letzte Spiel im Londoner Wembley-Stadion hatte sich William nicht entgehen lassen - gemeinsam mit Ehefrau Herzogin Kate und Sohn George wurde vom VIP-Bereich aus mitgefiebert. Prinz George - gekleidet in Anzug und Krawatte - wurde während des Spiels von seinem Vater beruhigt, der ihm liebevoll die Hände auf die Schultern legte.