Der britische Prinz William hat sich mit einem Statement zu den Messerattacken mit mehreren Todesopfern im ländlichen Kanada an die Öffentlichkeit gewandt. "Die Anschläge in der James Smith Cree Nation und in Weldon, Saskatchewan, sind wirklich herzzerreißend. Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern dieser schrecklichen Taten und bei all jenen, die Angehörige verloren haben. Catherine und ich übermitteln unsere besten Wünsche an die Menschen in Kanada", schreibt er am Dienstag in seinem Posting, während die kanadische Polizei weiter nach dem Verdächtigen sucht, der zehn Menschen bei einer Serie von Angriffen getötet haben soll.