Ausgeplaudert: Prinz Williams peinliches Faible für Supermodels

"Ich war absolut und absolut ehrfürchtig", sagte der mittlerweile 40-Jährige Royal über seine Begegnung mit den Supermodels. "Das war eine sehr lustige Erinnerung, die mich für immer begleitet hat", verriet William über die Begebenheit, die ihn auch immer an seine Mutter erinnere, die "liebevoll und peinlich und die Art von Witzbold" gewesen sei.

An ihre Begegnung mit dem jungen Prinz William kann sich übrigens auch Naomi Campbell noch sehr gut erinnern. 2020 erzählte sie über die von Diana geplante Überraschung gegenüber in ihrer Youtubesendung "No Filter with Naomi": "Ich kam mit Claudia [Schiffer] und Christy [Turlington] hin. Und er kam von der Schule nach Hause. Und wir waren dort angekommen, bevor er von der Schule nach Hause gekommen war, und Prinzessin Diana sagte: 'Okay.' Also dachten wir nur: 'Was machen wir?' Ich meine, es war so süß."