Ausgeplaudert: Prinz Williams Masterplan für "seine" Monarchie

Prinz William wird am 21. Juni 40 Jahre alt. Anlässlich des runden Geburtstages des britischen Royals hat Royal-Kommentatorin Rebecca English in einem Artikel für die Daily Mail die Pläne des Thronfolgers für die britische Monarchie beleuchtet.

Prinz Williams Pläne für die Monarchie

Die Adels-Expertin bezeichnet den künftigen König als "Millenial-Monarchen", der so einiges an frischen Wind mitbringen wird, wenn er König wird. Englisch ist sich sicher, dass William vorhabe, die Zukunft der Monarchie aktiv zu umzugestalten. Sie behauptet, der älteste Sohn von Prinz Charles und Lady Diana verfolge einen Masterplan, wie er "seine Monarchie" gestalten will.

"Ich habe festgestellt, dass er weit davon entfernt ist, ein Passagier auf seiner königlichen Reise zu sein, sondern seine eigene Vision hat, die Monarchie 'umzugestalten'", schreibt English. William habe auch "keine Angst davor [...], sich die Hände schmutzig zu machen – oder seine Meinung zu den wichtigen Themen zu sagen", ist sich die Royal-Expertin sicher.