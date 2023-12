Prinz William und Kate werden zu Weihnachten getrennt essen

Charles und seine Frau Camilla feierten 2022 nach zweijähriger Pandemie-Pause wieder gemeinsam mit Kindern und Enkeln auf dem royalen Landsitz im ostenglischen Sandringham - gleichzeitig war es das erste Weihnachten ohne Queen Elizabeth. Heuer dürften sie ähnliche Pläne haben.

➤ Lesen Sie hier mehr: Prinzessin Kate bei privatem Hobby mit William nicht wiederzukennen

Die Queen und Ehemann Prinz Philip blieben meist gleich mehrere Wochen. Dorthin hatten sie über die Festtage auch die engere Familie eingeladen. Auch Herzogin Meghan war schon einmal dabei, obwohl sie damals noch nicht mit Prinz Harry verheiratet war.

Royals sitzen zu Weihnachten nicht gemeinsam am Frühstückstisch

Die Royals besuchen stets gemeinsam den Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene in Sandringham, das in der Grafschaft Norfolk liegt. Dort grüßen sie gerne Schaulustige, bevor sie sich einen Lunch mit Truthahnbraten gönnen. Ihr Frühstück müssen William und Kate an diesem Tag aber getrennt zu sich nehmen. Laut dem ehemaligen königlichen Küchenchef Darren McGrady nehmen die Damen ihr erstes Essen des Tages um 9 Uhr in ihren Schlafzimmern ein, während die Herren sich etwas früher im Speisesaal des Anwesens versammeln.